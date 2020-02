Cessione Livorno, Spinelli lascia dopo 21 anni: ecco chi è Majd Yousif, il nuovo proprietario

CESSIONE LIVORNO – Arriva la svolta in casa Livorno. Il club si trova nel campionato di Serie B ma la stagione sembra ormai compromessa, la squadra occupa l’ultima posizione in classifica ed al momento è difficile aspettarsi un cambio di passo. Nel frattempo è arrivata la svolta sul fronte societario, il presidente Spinelli lascia dopo 21 anni, alti e bassi per il proprietario che ha portato il club su ottimi livelli. Come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ entro una settimana il Livorno dovrebbe passare nelle mani di Majd Yousif, imprenditore a capo delle automobili “Share’n go”, vetture elettriche a noleggio da tempo diffuse anche nelle metropoli italiane. Si procederà con l’acquisto del cento per cento della società. Yousif ha in mente diversi progetti per la città di Livorno che comprendono anche il calcio. Il contratto preliminare è stato già firmato, l’ufficialità è previsto entro pochi giorni.