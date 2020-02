Europa League, rinviata una partita per tempesta di vento: complicato il recupero [DETTAGLI]

Una violenta tempesta di vento alla base della decisione della Uefa di rinviare a data da destinarsi la partita di Europa League Salisburgo-Eintracht Francoforte. La gara di ritorno dei sedicesimi di finale, andata 4-1 per i tedeschi, slitta per l’allarme delle forti raffiche previste sulla città austriaca: oltre 120 km/h. La decisione è stata presa dalla Uefa, dopo una riunione d’urgenza con i rappresentanti delle due squadre e delle autorità locali, a causa del fatto che il flusso degli spettatori verso lo stadio non sarebbe stato sicuro. Diventa ora complicato ipotizzare la data del recupero. Se le condizioni meteo resteranno estreme anche domani bisognerà inserire la partita tra i fitti calendari europei e delle due squadre. L’Eintracht la prossima settimana sarà impegnato in Coppa di Germania contro il Werder Brema. E la settimana successiva è già prevista l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il sorteggio di questa fase, previsto per domani mattina a Nyon, verrà dunque effettuato con una X al posto del nome della vincente del match tra Salisburgo e Eintracht.