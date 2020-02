Tira in porta, ma la palla finisce nella cucina del bar: il VIDEO di un ex Milan diventa virale

Alen Halilovic. A molti non ricorderà nulla, ma è passato dalla nostra Serie A. Il croato ha giocato, si fa per dire, con il Milan. Poco, pochissimo a dire il vero, dunque darete giustificati se non lo rammentavate. L’ex Barcellona, dopo il prestito allo Standard Liegi, milita attualmente nell’Heerenveen, in Olanda. Nel weekend si è reso protagonista di un episodio che sta facendo il giro del web. Durante la gara contro l’ADO Den Haag, valida per l’Eredivisie, ha tirato la sfera con il mancino verso al porta, ma la palla invece di centrare lo specchio ha concluso la propria corsa all’interno della cucina del bar dello stadio, posizionato dietro la rete difesa dal portiere avversario. Quello che fino a qualche tempo fa veniva considerato un ragazzo prodigio sembra davvero aver fatto una fine triste. In basso il VIDEO.

