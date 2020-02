Lipsia, che gaffe in Champions! Non c’erano tutte le maglie necessarie: “Ce ne siamo accorti in autobus”

Una gaffe non passata inosservata. Poco importa, al Lipsia, che ha bagnato il suo esordio in una fase finale di Champions League con la preziosa vittoria a Londra contro il Tottenham. Un rigore di Timo Werner intorno all’ora di gioco ha permesso ai tedeschi di battere i ragazzi di Mourinho, seppur la qualificazione in vista del ritorno rimanga apertissima e ci sarà da fare molta attenzione.

Quella stessa attenzione che però non sono riusciti a mantenere i magazzinieri della compagine di Nagelsmann. Cosa hanno fatto? Confusione con le divise. I colori dello sponsor nelle maglie, infatti, erano diversi tra primo e secondo tempo: bianco e nero per alcuni calciatori fino al 45′ e rosso e giallo (quello di sempre) per tutti nella ripresa. A spiegare com’è andata, nel post partita, è stato lo stesso tecnico: “Nel trasferimento dall’hotel ci siamo accorti che il kit non era completo nelle diverse scatole, non c’erano tutte le maglie necessarie. E quindi c’è stata un po’ di confusione”