Totti, nuovo ruolo: fonda due società di scouting. Nel mirino due crack del calcio italiano

Inizia una seconda vita per Francesco Totti. Nuova esperienza per quello che è stato uno dei calciatori più forti della storia del calcio italiano e non solo, adesso si prepara ad essere protagonista dietro la scrivania. L’ex Roma infatti è entrato nel mondo delle procure e dello scouting avendo creato due società apposite, denominate CT10 e IT Scouting, l’obiettivo adesso del Pupone è quello di seguire i calciatori a 360°. L’annuncio è arrivato direttamente da Totti con un messaggio sui social: “inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting”. Al fianco dell’ex capitano Carlo Cancellieri, Adolfo Leonardi, Giovanni De Montis e Matteo Fittavolini. I primi obiettivi sono veramente importanti, si parla infatti di contatti con Federico Chiesa della Fiorentina e Sebastiano Esposito dell’Inter.