Totti, scintille in partitella: rifila una gomitata e parte la rissa. “Je meno” [FOTO e VIDEO]

Una gomitata di Totti ha rischiato di scatenare la rissa. E’ accaduto alla Longarina, durante una partita tra la sua squadra e il Frosinone. Con i suoi sotto per 2-1 Totti ha provato ad intervenire su un rinvio del portiere ma ha allargato un po’ troppo il braccio per tenere a distanza l’avversario. Risultato? Una bella gomitata assestata al volto del capitano del Frosinone, Iannuccillo. Quest’ultimo si è procurato un vistoso taglio che lo ha costretto ad abbandonare il campo per prestarsi alle cure del caso.

L’ex capitano della Roma, accortosi dell’accaduto, ha subito chiesto scusa, ma gli animi si sono accesi. “Me stai a pija a carci dall’inizio, qual è il problema?”, il commento di Totti. Tensione anche sulle due panchine. Volano insulti l’ambiente si surriscalda. Per fortuna poi torna la calma e il gioco è ripreso. Per dovere di cronaca la gara si è chiusa sul 2-2. In basso la FOTO di Iannuccillo e il VIDEO.