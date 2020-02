Tragedia durante una partita: muore bambina sugli spalti, era la nipote di un calciatore [NOME e DETTAGLI]

“Una tragica morte è avvenuta all’Allianz Arena durante la partita di Bundesliga di ieri tra Paderborn e Bayern Monaco. Una bambina di 14 mesi è crollata sugli spalti dello stadio. Dopo tentativi di rianimazione, la bambina è stata portata in ambulanza a Monaco di Baviera, ma non è stata salvata ed è morta. La piccola era la nipote del nostro giocatore Streli Mamba. L’intero Paderborn è profondamente scosso ed esprime la sua più profonda vicinanza alla famiglia. La società richiede il rispetto della privacy della famiglia del giocatore e, come la famiglia, non commenterà questo incidente”.

E’ quanto si legge sul sito ufficiale del Paderborn, compagine di Bundesliga. Una tragedia si è consumata ieri, durante il match giocato a Monaco di Baviera. La nipote di 14 mesi di Streli Mamba, attaccante del Paderborn, è morta mentre si trovava sugli spalti ad assistere alla gara dello zio. Un collasso improvviso le è costato caro e non c’è stato nulla da fare.