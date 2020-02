Tronchetti Provera: “Per me l’Inter è business. Vi racconto cosa feci per una partita di Champions…”

“Per me l’Inter è ed è stato business. Ma è anche cuore. Ho un ricordo di una partita di Champions, per riuscire a vederla non ho dormito un giorno e mezzo perché ero da una parte del mondo. Volevo assolutamente esserci. Il risultato? Fu una vittoria”.

Sono le parole a Sky TG24, in un’intervista del direttore Giuseppe De Bellis, di Marco Tronchetti Provera, a.d. di Pirelli, sponsor storico dell’Inter. Raccolto un breve estratto in cui l’uomo parla della sua doppia passione, quella verso la vela e quella verso i nerazzurri. Spiega cos’è per lui l’Inter e racconta anche un aneddoto del passato legato ad una partita di Champions League.