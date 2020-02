Trova l’arbitro su Instagram e lo insulta, ma il giudice sportivo non perdona: è stangata!

Esistono calciatori che, dopo una gara particolarmente tesa, riescono a chiarire con gli avversari o con l’arbitro e la rabbia passa subito. Esistono invece, al contrario, giocatori che non riescono a ‘sbollire’. Anzi, addirittura, più il tempo passa e più la rabbia aumenta. E’ successo ad un 21enne dopo un derby bergamasco di Terza Categoria: Sporting Brembatese-Atletico Grignano, girone D.

Il match, molto acceso, si è concluso per 1-0 in favore degli ospiti. Un calciatore della squadra di casa, E.M., il giorno dopo la partita è andato a cercare il direttore di gara su Instagram, insultandolo. Risultato? Il giudice sportivo non ha perdonato, infliggendogli 4 giornate di squalifica.