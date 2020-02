Umtiti, ma cosa fai? Gli rubano in casa e si mette a giocare alla play: “Fortuna che me l’hanno lasciata…”

Furto in casa per Samuel Umtiti. Il difensore centrale francese è stato vittima dei ladri qualche mese fa a Barcellona. Un periodo sfortunato per diversi calciatori. Una banda di malviventi, infatti, approfittava dell’assenza dei giocatori dalle abitazioni per fare razzia di gioielli e oggetti preziosi. E’ accaduto anche al giocatore del Barcellona che ha subito un furto mentre era nell’area vip del Camp Nou durante la sfida contro il Valencia dello scorso settembre. Ma il retroscena che viene fuori a mesi di distanza, raccontato da “As”, è clamoroso. Dopo la visita indesiderata è arrivato l’intervento della polizia di Esplugues, allertata dalla chiamata del difensore.

All’arrivo nell’abitazione, gli agenti hanno trovato una situazione quantomeno surreale. Umtiti era comodamente seduto sul divano davanti ad una console per videogiochi. Come? Ti rubano in casa e ti metti a giocare? “Fortuna che mi hanno lasciato la play-station” avrà pensato il francese. Gli agenti hanno prima raccolto la versione del giocatore poi hanno scandagliato l’appartamento alla ricerca di tracce e rilievi che, in qualche modo, potessero rivelarsi utili per indirizzare le indagini. E nel frattempo Umtiti ha continuato a giocare come se nulla fosse. D’altronde gli agenti gli avranno detto: “Faccia come se fosse a casa sua” (e lo era), dunque perché non farlo? Ma non finisce qui. Umtiti dopo qualche ora di videogiochi è caduto in un sonno profondo, tanto da non avvertire nemmeno il rumore dei poliziotti che rovistavano all’interno dell’abitazione. Con gli agenti in casa, dopotutto, poteva “dormire sonni tranquilli”. A perquisizione finita Umtiti si è destato dal suo pisolino e, nel liquidare gli agenti, ha esclamato soddisfatto: “Che bel sonnellino!”.