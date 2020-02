“Un arbitro che vuole vincere l’Oscar come miglior attore protagonista…”, Biasin al veleno su Calvarese

E’ da pochi minuti terminato il match tra Inter e Napoli, semifinale d’andata di Coppa Italia. Gli azzurri sbancano San Siro con una perla di Fabian Ruiz, agli uomini di Conte serve adesso ribaltare il risultato in Campania per aggiudicarsi l’ultimo atto della competizione.

Così come accaduto nelle ultime settimane in campionato (ma succede praticamente sempre), l’arbitro è finito nel mirino. E’ Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’Inter, a lanciare un tweet al veleno nei confronti del direttore di gara della partita, Calvarese. “Un arbitro che vuole vincere l’Oscar come miglior attore protagonista non è mai un buon arbitro”, ha scritto sul suo profilo Twitter. Il riferimento, probabilmente, è all’ammonizione comminata nei confronti del tecnico Antonio Conte. Di seguito la FOTO.