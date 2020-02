Ha un’urgenza e scappa in bagno, ma la sua squadra rimane in 10 e subisce gol: ecco dove è successo [FOTO]

Quando scappa, scappa. Puoi essere ad un colloquio di lavoro, ad una cena importante o in campo. Non c’è soluzione. O almeno, c’è: quella di andare in bagno. Certo, se – come detto – stai giocando e ti trovi sul rettangolo verde, uscire per l’urgenza può costare caro. E’ successo a Nicolas Höfler, calciatore del Friburgo. E’ improvvisamente scomparso dal campo, durante la gara contro il Fortuna Dusseldorf, lasciando la sua squadra in 10. Assenza fatale: gli avversari, infatti, ne hanno approfittato per trovare il gol del 2-0.

A raccontarlo è un giornalista del posto, che sul suo profilo Twitter ha raccontato con ironia com’è andata. “Il Friburgo manca di sicurezza quando si contrappone la ‘Fortuna’: Höfler era in bagno. Gol subito, ma il giocatore ora è sollevato”.