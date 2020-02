Calciatore si ritira a 27 anni: “Game Over! Mi dispiace, ma purtroppo il mio ginocchio non resiste più” [NOME]

Un talento mai esploso Vaclav Kadlec. L’attaccante ceco era considerato una promessa del calcio mondiale all’inizio del 2010. Poi i continui problemi fisici che lo hanno portato ad un lento declino. 210 presenze con 62 reti in patria, un’esperienza in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte e 10 gol. Numeri che lo avevano portato alla ribalta. I maggiori club europei lo tenevano d’occhio e fu anche vicino alla Serie A. Ora, a 27 anni, la punta dello Sparta Praga ha deciso di dire basta. Un problema al ginocchio ne ha fortemente compromesso la carriera, come ha spiegato Kadlec sul proprio profilo Instagram: “Game Over! E’ giunto il momento di dire addio. Mi dispiace, ma purtroppo il mio ginocchio non resiste più alla fatica. Ora devo concentrarmi su altri ruoli fuori dal campo. Sono stati nove anni bellissimi, un po’ meno negli ultimi due. Inizio ora una nuova fase della mia vita e sono sicuro che sarà grandiosa”.