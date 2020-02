Vergogna a Brescia, coro shock: “napoletani Coronavirus”

I cori della vergogna. Il risultato tra Brescia e Napoli passa in secondo piano, la partita del campionato di Serie A è finita nel mirino per un episodio assolutamente da condannare. Per la cronaca successo in rimonta per la squadra di Gattuso, vittoria per 1-2. Ma poco importa. Allo stadio Rigamonti alcuni tifosi hanno intonato cori vergognosi accostando i napoletani al Coronavirus, l’epidemia sta terrorizzando il mondo (con i primi morti anche in Italia). Tutto è successo intorno alla mezz’ora della partita, in Curva Nord prima canti contro il Vesuvio, poi hanno intonato “napoletani Coronavirus”. Adesso c’è già attesa per i provvedimenti del giudice sportivo, ci aspettiamo un duro provvedimento nei confronti dei responsabili.