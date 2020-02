“Via tutti gli ‘italiani'”, il Chelsea “caccia” i pupilli di Sarri e Conte: le occasioni di mercato [DETTAGLI]

Il Chelsea è pronto alla rivoluzione. Via tutti gli italiani. No, stavolta non c’entra il Coronavirus. Lampard non ha ancora convinto a pieno, ma essendo un monumento del club è più probabile che a pagare una stagione sottotono saranno i calciatori. In primis i pupilli di Sarri e Conte, cioè quei giocatori arrivati con i due allenatori italiani. In cima alla lista c’è Jorginho, che continua a non convincere. Il centrocampista è ritenuto troppo lento per i ritmi del calcio inglese. L’espulsione contro il Bayern segna probabilmente la fine dell’avventura al Chelsea di Marcos Alonso, che potrebbe raggiungere Conte all’Inter. Anche il collega di fascia Emerson Palmieri non è certo incedibile. Poi ci sono gli altri. Da Willian a Pedro, in scadenza di contratto così come Giroud. Infine, c’è Kepa Arrizabalaga. Il portiere più pagato della storia è finito a fare la riserva di Caballero. A pagare, per una volta, non sarà l’allenatore.