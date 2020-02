Watford-Liverpool 3-0, la caduta degli dei: Reds ko dopo 44 partite ma il primato non è in discussione

Watford-Liverpool 3-0. Sì, avete letto bene. La squadra di Klopp crolla a Vicarage Road ma resta saldamente in testa con 22 punti di vantaggio sul Manchester City (una gara in meno). Una sconfitta che, però, fa rumore. La prima della stagione in Premier League per i Reds, imbattuti dal febbraio 2019 nel proprio campionato. Netto il 3-0 a favore degli uomini di Nigel Pearson, che segnano tutte le reti dal 54′ al 72′: le prime due con Ismaila Sarr e la terza con il capitano Troy Deeney. Una sconfitta netta anche sotto il piano del gioco e dell’intensità. Unica occasione creata dal Liverpool è con Lallana, che coglie il palo. Niente record per i Reds. Unica squadra a vincere la Premier League da imbattuta resta l’Arsenal del 2003-2004.