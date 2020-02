Zeman nella bufera per una frase sessista: “Calcio femminile? In Italia le donne stanno in cucina”

Zdenek Zeman, allenatore noto per le sue dichiarazioni sopra le righe, ha parlato a margine dell’assegnazione della Panchina d’Oro. Il boemo si è lasciato andare a delle frasi poco felici sul calcio femminile: “È in grande sviluppo in Italia, anche per la partecipazione ai mondiali, speriamo vada sempre più avanti. Beh, penso che in Italia abbia tanti problemi già il calcio maschile. Serie B e Serie C hanno grossi problemi, le donne di solito venivano sempre dietro nel calcio: vedremo se riusciranno a fare un altro passo avanti, anche se di solito stanno in cucina. Certo è che i maschi devono mangiare”.