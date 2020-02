Incidente stradale per Zidane: tampona un veicolo, l’automobilista scende e…il finale è a sorpresa

Si può uscire divertiti da un incidente stradale? Probabilmente no, direte. E invece è accaduto. Sabato scorso Valdeorrés Ignacio Fernández era in macchina in zona Valdebebas, a due passi dal Ciudad Deportiva del Real Madrid. Imbocca la rotonda, ma la sua auto viene tamponata da un altro veicolo. Uno spiacevole imprevisto che fortunatamente non ha comportato conseguenze fisiche, ma solo qualche lieve danno alle due autovetture. Quando però Fernández è sceso dalla sua macchina è arrivata la sorpresa…

Si è ritrovato davanti Zinedine Zidane. Sì, perché a tamponarlo era stato proprio l’allenatore del Real Madrid. “Gli ho detto: ‘avrei preferito conoscerti in altre circostanze, ma va bene così'”, ha raccontato l’automobilista a La Voz de Galicia. “Quando ho visto che era Zidane mi sono tranquillizzato, almeno sapevo che sicuramente mi avrebbe pagato tutti i danni – ha scherzato il simpatico “tamponato” -. Gli ho dato il mio numero di telefono ma come immaginavo lui non mi ha dato il suo, poi gli ho chiesto se potevamo farci un selfie, perché la gente non avrebbe mai creduto che ero stato tamponato da Zidane. Lui è stato gentilissimo e mi ha detto di sì. Si è tolto il cappello e ci siamo fatti una foto”.