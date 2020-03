L’incredibile furto della Coppa Rimet, il Mondiale dell’Inghilterra “salvato” da un cane

Il 20 marzo del 1966 la Coppa Rimet fu rubata a Londra, a 4 mesi dal Mondiale in Inghilterra. Quel giorno il mitico trofeo era esposto presso la Westminster Central Hall. Qualcuno, evitando i controlli, riusci a rompere il vetro della teca e a rubare la Coppa. Pochi giorni dopo il colpevole fu arrestato. Si trattava di tale Edward Bletchley. Mancava però ancora la Coppa, che non era in possesso del ladro. Il 27 marzo poi, durante una passeggiata, il signor David Corbett ed il suo cane Pickles, ritrovano la Coppa Rimet in un cespuglio, avvolta in un giornale. Il quadrupede passò alla storia per aver “salvato” il Mondiale, vinto poi dall’Inghilterra con il famoso gol fantasma di Hurst.