Allarme Juventus dalla Spagna: “due big pensano ad un futuro lontano dall’Italia” [NOME e DETTAGLI]

Non è un momento entusiasmante in casa Juventus. I bianconeri hanno perso la testa del campionato di Serie A, ed anche in Champions League la situazione è preoccupante considerando il ko dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. E’ comunque ancora tutto aperto, valutazioni approfondite verranno fatte al termine della stagione (anche sulla posizione dell’allenatore Maurizio Sarri). Nel frattempo si rincorrono voci che arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo Don Balon Dybala vorrebbe cambiare aria per uscire dall’ombra di Cristiano Ronaldo: e il Real Madrid sarebbe la sua prima scelta, con i Blancos che prima, però, devono cedere Bale.

Poi un’altra notizia che però si ‘scontra’ un pò con quella data in precedenza. Cristiano Ronaldo avrebbe nostalgia proprio del Real Madrid. E’ quando emerge dalle notizie di ‘El Chiringuito Tv’, dove il giornalista Edu Aguirre, cronista spagnolo e amico storico dell’attaccante della Juventus, si è sbilanciato su un possibile ritorno di Cristiano al Real Madrid. Al momento si tratta solo di voci, ma la prossima estate sarà sicuramente caldissima per la Vecchia Signora.