Ancelotti ricorda Milan-Liverpool di Istanbul: “E’ stato un furto”. Poi lancia una frecciatina a Carragher

Intervistato dall’ex difensore Jamie Carragher per il Telegraph, Carlo Ancelotti ha rimembrato la triste finale Milan-Liverpool del 2005, celeberrima per la rimonta dei Reds da 3-0 a 3-3 e poi vinta ai rigori dalla squadra di Rafa Benitez. Una gara che apre profonde ferite anche a distanza di 15 anni nell’animo dell’attuale allenatore dell’Everton. Un dramma sportivo vendicato poi due anni dopo ad Atene grazie alla doppietta di Inzaghi che riconsegnò il trofeo al Milan. Ancelotti ha usato una forte espressione per ricordare quella notte ad Istanbul: “E’ stato un furto“. Poi ha voluto lanciare una frecciatina al suo intervistatore, ex difensore del Liverpool, presente in veste di avversario in quel Milan-Liverpool: “Perdevi sempre molto tempo“.