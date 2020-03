“L’Atalanta non merita la Champions”, telefonata Agnelli-Percassi: l’esito

Le dichiarazioni che hanno scatenato il caos. “L’Atalanta non merita la Champions, non ha storia”, è questo il succo di una frase pronunciata dal presidente della Juventus Agnelli e che praticamente hanno creato la bufera. Forse è stato anche mal interpretato il senso del discorso, ma quello che è stato detto ha portato tantissime reazioni. E ha infastidito anche il numero uno del club nerazzurro Percassi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nel pomeriggio di ieri è andata in scena una telefonata tra Agnelli e il presidente Percassi che ha sistemato le cose. Il dirigente juventino ha chiarito che la sua intenzione non era quella di attaccare l’Atalanta, ma di evidenziare la necessità di rivedere il meccanismo di accesso alle coppe.