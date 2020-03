Atalanta-Sassuolo, succede l’impensabile: 10-0! Gli avversari lasciano il campo: “Potevate prestarci Ilicic per un tempo”

Un massacro, un colpo basso, l’impensabile. Non è pallavolo, non è un’amichevole estiva, è Serie A. E’ Atalanta-Sassuolo. E’ che di mezzo c’è la squadra bergamasca, e son dolori. A maggior ragione per una compagine, quella avversaria, che prova a giocare sempre la partita, anche a viso aperto. Qui non paga. Finisce male (per i neroverdi), finisce 10-0! Anzi, non finisce neanche. No, perché Berardi e compagni lasciano il campo al 71′: “Ce ne andiamo. Non chiedevamo di mischiare le squadre, ma almeno Ilicic ce lo potevate prestare ad inizio secondo tempo. Vi davamo Djuricic“.

E’ quanto accaduto in uno dei recuperi della 25ª giornata di Serie A. Il risultato è già compromesso dopo 10 minuti: tripletta di Zapata senza attenuanti. Ilicic e Gomez fanno di tutto, arrivati davanti al portiere avversario, per far segnare il colombiano. “Ce lo avevano al Fantacalcio”, affermerà in conferenza stampa a fine gara il tecnico Gasperini. Ma lui non lo sapeva e lo toglie all’intervallo: “Muriel ce l’ho io nella mia rosa, ne ho approfittato. Non mi posso fare scappare questa occasione. Ho 3 punti di vantaggio sul secondo e se vinco preparo la fuga. Si vincono 1200 euro eh, mica caramelle!”, ha detto. L’attaccante, entrato nella ripresa, ricambia la fiducia dell’allenatore e mette a segno il 7 e l’8 a 0 in pochi minuti (quarta, quinta e sesta rete l’avevano firmata Ilicic con una doppietta e De Roon prima dell’intervallo). All’ora di gioco ci pensa Gomez per il nono, mentre il 10-0 è frutto di una buffa autorete del portiere avversario Consigli: “Mi sono scocciato, datemi sto pallone”. Lo mette dentro da solo e poi se ne va: “Non si gioca più, il pallone l’ho portato io e quindi comando io”. Si allineano i compagni neroverdi, che però adesso rischiano una squalifica per aver lasciato il campo.

L’Atalanta può esultare, un po’ meno Gasperini: “Se squalificano il Sassuolo la partita finisce 3-0 a tavolino e a Muriel tocca il 6 politico…”. Di seguito la classifica aggiornata dopo il successo bergamasco, in attesa delle decisioni del giudice sportivo.

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 66 LAZIO 64 INTER 57 ATALANTA 52 ROMA 48 NAPOLI 39 MILAN 39 VERONA 38 PARMA 36 BOLOGNA 34 CAGLIARI 33 FIORENTINA 33 SASSUOLO 32 TORINO 30 UDINESE 28 SAMPDORIA 26 GENOA 26 LECCE 25 SPAL 19 BRESCIA 16

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.