Atalanta, ultimi giorni terribili: 4 gravi scomparse per il club [NOMI e DETTAGLI]

Bergamo è una delle città più colpite dal Coronavirus, dal sogno per la qualificazione ai quarti di Champions League alla vera e propria emergenza. L’Atalanta negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con 4 gravi lutti come comunicato direttamente dalla dirigenza attraverso il sito internet.

“Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta esprime tutto il suo cordoglio per la scomparsa di Enzo Marando, per anni prezioso collaboratore del Settore Giovanile nerazzurro. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Atalanta”.

“Atalanta in lutto per la scomparsa di Enzo Donina. Con la maglia della Primavera nerazzurra Donina ha vinto il Torneo di Viareggio nel 1969. Ha fatto il suo esordio in Prima squadra nella stagione di Serie B 1970-1971 chiusa con la conquista della promozione in Serie A. Dal 2010, per circa otto anni, Donina ha fatto parte dell’Area Scouting nerazzurra. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta sono vicini e partecipano al dolore dei familiani di Enzo Donina ai quali rivolgono le più sincere condoglianze”.

“Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta in lutto per la scomparsa di Albino Brogni e Severino Possenti. Albino Brogni è stato uno storico collaboratore del Settore Giovanile, ricoprendo per quasi trent’anni diversi ruoli (osservatore e dirigente accompagnatore), mentre Severino Possenti è stato per tanti anni massaggiatore delle squadre del vivaio, vincendo anche uno scudetto coi Giovanissimi nazionali nel 2004-2005. Due figure importanti che hanno contribuito con passione e dedizione alla crescita dei nostri giovani. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Atalanta”.