Balotelli accusato di violenza sessuale: arriva la decisione della Procura

Gli ultimi mesi non sono stati di sicuro facili per l’attaccante Mario Balotelli, la stagione calcistica può essere considerata deludente. In più sono arrivate pesanti accuse: quelle di violenza sessuale. Secondo quanto riporta ‘Sportmediaset’ dalla Procura arrivano buone notizie, non fu stupro e quindi il caso può essere considerato archiviato. Nel dettaglio la ragazza di Vicenza non è credibile. La 19enne è stata rinviata a giudizio dal Tribunale perché avrebbe tentato di ricattare il calciatore: all’epoca dei fatti era minorenne ma avrebbe fatto credere a Balotelli di essere maggiorenne, per poi chiedergli 100mila euro per non denunciarlo per violenza sessuale. Il ricatto potrebbe dunque costare carissimo alla ragazza, a metterla nei guai alcune intercettazioni.