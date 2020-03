Balotelli nella bufera: “dovevano far tornare la Juve in testa prima di fermare il campionato” [VIDEO]

E’ sempre più emergenza Coronavirus, il bilancio aggiornato di oggi parla di nuovi contagi e morti in Italia. Sono arrivati nuovi provvedimenti nel mondo del calcio, rinviate le partite anche in Champions League ed Europa League. Adesso sta circolando un video che riguarda l’attaccante Balotelli, SuperMario attraverso una diretta Instagram sul profilo di Damiano Er Faina ha parlato del campionato di Serie A e scatenato il caos sulla Juventus.

SUL CORONAVIRUS – “Bisogna stare a casa ragazzi, la gente non capisce la gravità di quello che sta succedendo. A me manca tanto il calcio, ma è bello stare a casa anche. State a casa, non scherziamo, se no esco io a prendervi a sberle”.

SUL CAMPIONATO – “Se riprende? Mi auguro di no, finché c’è anche solo un caso non dovrebbe riprendere nulla. Mi faceva arrabbiare fin dall’inizio che quando dicevo di fermare l’Italia la gente si incazzava. Forse adesso hanno capito. Perdere per perdere ora, andava chiuso tutto subito, forse ne saremmo stati già fuori. La data di ripresa è approssimativa”.

SULLA SOSPENSIONE – “Dovevano far ritornare la Juve in testa prima di fermare il campionato”. In basso ecco il video che ha scatenato il caos con le dichiarazioni di Balotelli.