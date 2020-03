Balotelli pronto a lasciare il Brescia: già avviati i contatti con un altro club

Le aspettative alla vigilia erano altissime, le prestazioni in campo non sono state all’altezza delle sue qualità. Stiamo parlando dell’attaccante Mario Balotelli, talento incredibile ma che nel corso degli anni non è riuscito a confermarsi. Solo qualche mese fa l’occasione per tornare grande, l’accordo con il Brescia ed il ritorno in Serie A. L’esperienza sembra già essere giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’ il rapporto tra SuperMario ed il presidente Cellino è ormai ai minimi storici, colpa anche dell’atteggiamento del calciatore fuori dal campo con qualche messaggio che ha creato il caos sui social, per ultimo quello della sospensione del campionato a favore della Juventus. Anche in caso di salvezza (possibile principalmente con la sospensione del campionato), le strade sono destinate a separarsi. Mino Raiola avrebbe già avviato i contatti con il Galatasaray.