Un bambino di 6 anni scrive a Commisso: “Guardo spesso Fiorentina-Juventus 4-2 con tripletta di Rossi, perché non lo riprendiamo?”

In tempi di quarantena, è necessario trovare degli svaghi affinché far passare le giornate senza annoiarsi. C’è chi legge, c’è chi scrive, c’è chi rispolvera vecchi DVD o ritrova vecchi filmati su Internet. Nel caso dei bambini, è probabile che – se si è tifosi o appassionati di calcio – andare alla ricerca di partite del passato può sicuramente aiutare. E’ un po’ quanto successo a Leonardo Vicinanza, piccolo tifoso della Fiorentina che ha deciso di scrivere una lettera al presidente viola Rocco Commisso. Eccola di seguito.

“Carissimo Presidente Rocco. Sono un bambino di 6 anni e mi chiamo Leonardo Vicinanza ed abito a Battipaglia (SA). Sono TIFOSISSIMO della Fiorentina e non vedo l’ora che il campionato di Serie A riprenda. In questi giorni rinchiusi in casa per causa del CORONAVIRUS, mi sono riguardato spesso i filmati della mia squadra del CUORE. Il video che riguardo di più è quello della partita FIO-JUV 4-2 con tripletta di Pepito Rossi. Le volevo chiedere se fosse possibile riprendere questo giocatore straordinario che mi emoziona ogni volta. Magari un giorno la potrò incontrare per conoscerci. Ti voglio bene mio Presidente e SEMPRE FORZA VIOLA”.