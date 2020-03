Barcellona, è allarme stipendi: “La situazione è grave e il club non è immortale”

Anche i grandi possono cadere. L’emergenza Coronavirus ha insegnato una cosa: che di fronte all’epidemia siamo tutti uguali, non esistono privilegiati. Vale per le persone, vale per le imprese, vale per i club sportivi, come le ricchissime società di calcio. A tal proposito, è la stampa spagnola a lanciare l’allarme stipendi nello stato della penisola iberica. “La Vanguardia”, giornale catalano, si interroga dettagliatamente sulla questione Barcellona e scrive che serve “un piano di sopravvivenza che implicherà sacrifici. La situazione è grave e il Barcellona non è immortale”.

In casa blaugrana è tempo di tagli per far quadrare i conti, visto che l’emergenza improvvisa ha mandato in subbuglio un po’ di situazioni. Da quelle parti si inizia a pensare a qualche soluzione per fronteggiare il problema e non rendere la questione ben più grave di quanto già rischia di essere. Sempre secondo il quotidiano, nella giornata odierna si tratterà il tema della riduzione dei costi.