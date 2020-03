Barcellona-Napoli a porte chiuse: è ufficiale! Il club azzurro smentisce di aver chiesto il rinvio

“La partita di Champions League di mercoledì 18 marzo tra Barcellona e Napoli si disputerà a porte chiuse“. Con questo tweet sul profilo ufficiale, il club catalano ha comunicato la decisione ufficiale di far disputare il match di prossima settimana a porte chiuse. Dopo l’1-1 al San Paolo all’andata, nel ritorno degli ottavi i ragazzi di Gattuso proveranno a fare il colpo grosso per aggiudicarsi i quarti.

Sempre pochi minuti fa, il club partenopeo ha smentito la notizia secondo cui avrebbe chiesto ai blaugrana il rinvio del match per via dell’emergenza Coronavirus. “Il Napoli smentisce di aver chiesto il rinvio della partita con il Barcellona, come scritto da ‘si gonfia la rete’. Si tratta di una fake news. Il Napoli si attiene alle decisioni del Governo italiano e dell’Uefa”.