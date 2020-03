Primo caso di positività al Coronavirus in casa Barcellona. Colpito il responsabile sanitario del club, Ramon Canal, ricoverato adesso in ospedale insieme al capo dei servizi medici della sezione di pallamano Josep Antoni Gutierrez, anch’egli positivo. I calciatori blaugrana, nel frattempo, proseguono il proprio periodo di isolamento. La Spagna è tra quei paesi in Europa, ma più in generale nel mondo, che sta subendo le peggiori ripercussioni, con numerosi contagiati e morti ogni giorno.