“Non confondiamo la Formula 1 con i kart”, che bordata di Benzema al collega!

Una diretta Instagram in cui Karim Benzema non le ha mandate a dire. L’attaccante del Real Madrid ha sempre dimostrato grande personalità. E anche in questo caso lo ha fatto, parlando del collega Olivier Giroud, attaccante del Chelsea che gli ha rubato il posto nella Nazionale francese dopo lo scandalo che coinvolse Benzema e Valbuena. Quando gli è stato chiesto se fosse più forte di lui calcisticamente, Benzema ha risposto con un paragone chiarissimo: “Risponderò una volta per tutte, sarò breve: non confondiamo la Formula 1 con il kart. E sono ancora gentile. Ora andiamo oltre. Non parlerò più di lui. So di essere la Formula 1″.