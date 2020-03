Boban-Milan, si passa alle vie legali: lo scontro prosegue in tribunale [DETTAGLI]

Boban-Milan è scontro totale. Il croato, dopo il licenziamento per via dell’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”, ha deciso di procedere per vie legali. L’ormai ex Chief Football Officer rossonero ritiene di aver agito nel rispetto dei vincoli contrattuali stabiliti dalla carica. Non certo un buon clima in casa Milan, vuoi per i risultati (sconfitta contro il Genoa) vuoi per la situazione dirigenziale. Ieri, infatti, né Maldini né Massara erano sugli spalti. I due resteranno in carica nei loro ruoli fino a fine stagione, poi saluteranno. Così Gazidis potrà affidare i ruoli a nuovi dirigenti o, addirittura, estendere i compiti di Ralf Rangnick, favorito per la panchina.