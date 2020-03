“L’Italia è una città… un Paese pieno di vecchietti, in ogni palazzo ce ne sono almeno una coppia, come a Copacabana, per questo motivo ci sono tanti morti…”. Sono le parole del presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che ha parlato a Brasilia in merito all’emergenza Coronavirus. Bolsonaro si aggiunge così a tutti coloro che negli ultimi giorni hanno attaccato il nostro paese, come Christian Jessen che affermò che gli italiani hanno trovato la quarantena come scusa per non lavorare.