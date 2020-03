Dal Brasile bacchettano il Napoli: “Al culmine della crisi per Coronavirus, ma mercoledì tornano ad allenarsi”

Arrivano critiche dall’estero. E sono rivolte al Napoli. Globoesporte, noto giornale brasiliano, bacchetta infatti il club azzurro, in cui gioca Allan (lui con le braccia larghe come immagine in evidenza dell’articolo), perché mercoledì torna ad allenarsi nonostante l’emergenza Coronavirus nel nostro paese.

“Al culmine della crisi del coronavirus in Italia, Napoli segna il suo ritorno all’allenamento per mercoledì“, è il titolo del quotidiano. “La pandemia di coronavirus – si legge – è ancora tutt’altro che finita in Italia – al contrario, il paese ha registrato venerdì 627 morti, un altro record giornaliero di vittime – ma il Napoli ha già segnato il ritorno della squadra all’allenamento, anche senza la previsione di ritorno dalle competizioni. I giocatori della squadra italiana meridionale, incluso il centrocampista brasiliano Allan, sono attesi al centro di allenamento napoletano il prossimo mercoledì”.