Il Brescia a CalcioWeb: “Nessuna ragione medica per mettersi in isolamento”

“Non siamo in isolamento, non c’è nessuna ragione medica per esserlo”. Ai microfoni di CalcioWeb, la società Brescia Calcio ha tenuto a precisare che la squadra non è affatto in quarantena dopo la notizia della positività al Coronavirus da parte dello juventino Rugani. Il ‘Messaggero’, nella sua edizione odierna, ha riferito che – oltre a Juventus ed Inter – anche il Brescia aveva adottato le misure di isolamento per evitare contagi tra calciatori.

“Non c’è nessuna ragione medica per mettersi in isolamento. Contro la Juventus abbiamo giocato 25 giorni fa. Nessuno può essere stato contagiato da Rugani – ha spiegato la società – Piuttosto, come tutte le società di Serie A, ci siamo attivati per interrompere momentaneamente tutte le attività sportive a scopo precauzionale”.