Il Brescia prende le distanze da Balotelli: “insinuazioni sulla corsa scudetto che non ci riguardano”

“La società Brescia Calcio intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A. Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a “favori” nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato. Brescia Calcio tiene a sottolineare che tali insinuazioni sono strettamente personali e che non sono in nessun modo riconducibili alla Società stessa”. E’ questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Brescia che prende le distanze dal suo tesserato Mario Balotelli. Il calciatore durante una diretta si era lasciato andare ad una frase che ha scatenato il caos: “dovevano far tornare la Juve in testa prima di fermare il campionato”.