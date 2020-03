Brocchi fa sognare i tifosi del Monza: “Ibrahimovic? Sbagliato pensare che sia impossibile”

Christian Brocchi fa sognare i tifosi del Monza con le sue parole a ‘Telelombardia’. Il tecnico dei brianzoli ha clamorosamente aperto all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Parole di circostanza? Chissà, ma con il duo Berlusconi-Galliani, la capolista del girone A della Serie C può davvero sperare: “Se è sbagliato per i tifosi del Monza sognare l’arrivo di Ibrahimovic? C’è solo una cosa sbagliata, pensare che questo non sia possibile. Abbiamo la fortuna di avere un presidente che ha una forza incredibile, la fortuna di avere un amministratore delegato tifoso del Monza e che ha dimostrato di essere uno dei dirigenti più forti nel panorama calcistico: abbiamo la fortuna di avere una società da Champions League e non da Lega Pro”.