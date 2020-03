“Buffon è morto in un incidente stradale”, la bufala shock che circola su Whatsapp

Nonostante l’emergenza Coronavirus, la stupidità non si ferma ed anche in momenti così difficili circolano delle bufale che mettono ulteriormente in apprensione la popolazione. Nelle giornata di oggi sta girando la notizia della morte del portiere della Juventus Buffon. Tutto falso. Si tratta della solita catena di virus in arrivo dal numero +39-3476301066. “ATTENZIONE: Sta girando la foto di Buffon morto in un incidente. Non aprite è un virus e non accettate la chiamata +39-3476301066 è un virus”. Il messaggio sta circolando con insistenza sia su Whatsapp che su Facebook. Ovviamente non sono servite smentite, perché il portiere della Juventus sta benissimo. Non si scherza con la salute delle persone, soprattutto in un momento così delicato per il mondo intero.