Cagliari, colpaccio a Verona. Nainggolan segna da casa sua: “Ho acquistato un appartamento dietro la tribuna”

Chi l’avrebbe mai detto alla vigilia? Eppure è accaduto. Il Cagliari torna a vincere dopo lo splendido girone d’andata. Lo fa in uno dei recuperi della 25ª giornata di Serie A. E’ il primo successo del 2020 per i rossoblu, inizia a funzionare l’era Zenga. Verona sorprendentemente al tappeto, i gialloblu non perdevano in casa da dicembre (1-3 contro la Roma) e venivano dalla splendida vittoria contro il Napoli. Ma da fonti interne alla società sembrerebbe trapelare la verità di questo risultato: “Non dimentichiamoci che la scorsa stagione giocavamo contro Carpi e Cittadella, abbiamo pure rischiato di perdere con loro nel doppio confronto in finale. Non è corretto adesso, un anno dopo, pensare di sorpassare in classifica squadre come Milan e Napoli. Voliamo bassi, teniamo un certo equilibrio”. Sarebbero state queste le parole del presidente veneto ai calciatori negli spogliatoi prima del fischio d’inizio.

E così il Verona non osa e al Cagliari basta poco. E’ Nainggolan a decidere il match. Il belga, praticamente, segna da casa sua. Ma non è un modo di dire, come si usa affermare spesso. Segna da casa sua non nel senso che segna da lontano, ma nel senso che segna proprio da casa sua. Il centrocampista aveva infatti chiesto all’arbitro se poteva uscire dal campo un attimo: “Il cellulare è scarico ma ho dimenticato il caricabatterie attaccato alla presa del salotto. Mi serve carico così nell’intervallo posso mettere una storia su Instagram. Impiego due minuti. Ho comprato un appartamento dietro la tribuna del Bentegodi. Torno subito”. E così fu. Ma la scelta è premiata. Nainggolan entra in campo da un ingresso secondario che collega casa sua al terreno di gioco, ruba palla a Borini e si invola verso la porta. E’ 0-1 e resterà così. Di seguito la classifica aggiornata.

JUVENTUS 66 LAZIO 64 INTER 57 ATALANTA 52 ROMA 48 NAPOLI 39 MILAN 39 VERONA 38 CAGLIARI 36 PARMA 36 BOLOGNA 34 FIORENTINA 33 SASSUOLO 32 TORINO 30 UDINESE 28 SAMPDORIA 26 GENOA 26 LECCE 25 SPAL 19 BRESCIA 16

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.