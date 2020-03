Cagliari-Roma 3-4, le pagelle di CalcioWeb: festival del gol e degli orrori

Cagliari-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Gol, emozioni e grande spettacolo. Si è concluso il match valido per il campionato di Serie A, colpo esterno della Roma. Continua il momento veramente negativo per il Cagliari, la squadra che aveva entusiasmato nella prima parte di stagione adesso è in vera crisi. Ne approfittano gli uomini di Fonseca, che comunque hanno trovato difficoltà in fase difensiva. I padroni di casa passano in vantaggio con Joao Pedro, poi i giallorossi ribaltano tutto con la doppietta di Kalinic. Tris firmato da Kluivert, i sardi la riaprono con Pereiro. Kolarov riporta la Roma sul +2, Joao Pedro in ribattuta sul rigore sbagliato fissa il risultato sul 3-4. Ecco le pagelle del match.

Cagliari: (4-3-2-1): Olsen 5; Cacciatore 5.5, Klavan 5, Pisacane 5, Pellegrini 4; Ionita 5.5 (dal 66′ Pereiro 7), Oliva 5, Rog 5.5 (Dal 90′ Ragatzu s.v.); Joao Pedro 7, Nainggolan 6; Paloschi 5.5 (dal 67′ Simone 5.5). All.: Maran.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Bruno Peres 5.5 (Dall’84’ Santon s.v.), Fazio 5.5, Smalling 4.5, Kolarov 7; Villar 6, Cristante 6; Under 7 (dal 76′ Perez 6), Mkhitaryan 7, Kluivert 7 (dall’85’ Veretout s.v.), Kalinic 8.