Calciomercato, i nomi per Roma e Napoli. Primo acquisto di Torino e Atalanta, duello Bologna-Sampdoria

Il mondo deve fare i conti con l’emergenza Coronavirus, negli ultimi giorni sono stati presi dei provvedimenti che potrebbero portare i primi frutti nelle prossime settimane. I club nel fratttempo possono programmare il futuro in attesa della ripresa della stagione, ecco tutte le trattative di calciomercato.

FIORENTINA – L’esperienza di Florenzi con la maglia del Valencia non può essere considerata entusiasmante. L’ex Roma potrebbe tornare in Serie A, la Fiorentina è la squadra che ha dimostrato maggiore interesse.

ROMA – I giallorossi guardano con molta attenzione al futuro. Sono due i nomi monitorati: Ryan Gravenberch dell’Ajax, classe 2002, che costa oltre 10 milioni di euro e Davide Frattesi, cresciuto in giallorosso e ceduto nel 2017 al Sassuolo. L’ultimo nome è quello di Mykhaylo Mudryk, calciatore dello Shakhtar Donetsk.

NAPOLI – Molto attivo anche il club azzurro. Offerta da 15 milioni per Kōstas Tsimikas, calciatore greco, difensore dell’Olympiakos. Per l’attacco sono due i nomi valutati: Jovic e Moron del Betis.

ACERBI – Il difensore vorrebbe completare la carriera alla Lazio. “Voglio fare l’allenatore, ci penso già da qualche anno. Finirei la carriera alla Lazio, ma mi piace pensare sempre anno dopo anno”.

PASALIC – Accordo raggiunto tra l’Atalante ed il Chelsea per il riscatto del centrocampista. Nelle casse del club inglese circa 15 milioni di euro.

BOLOGNA-SAMPDORIA – Si profila un duello sul calciomercato, l’obiettivo è De Silvestri del Torino. Il calciatore vorrebbe rimanere in granata, ma la situazione è in evoluzione.

TORINO – Il Torino ha già deciso il primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta di Jacopo Segre. Il talentuoso centrocampista, attualmente in prestito al Chievo Verona tornerà in granata.