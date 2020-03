Calciomercato, la bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo. Tris del Bologna, ritorno di fiamma della Fiorentina

In attesa di novità sulla ripresa del campionato di Serie A, le dirigenze del massimo campionato italiano si muovono sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rinforzarsi in vista anche della prossima stagione. Ecco tutte le trattative che riguardano le squadre italiane e non solo.

CRISTIANO RONALDO – La bomba arriva direttamente dalla Spagna. Secondo il portale Diario Gol, infatti, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus nella prossima finestra di mercato, tentato da un’offerta monstre del PSG. Fondamentale sarà la volontà del calciatore portoghese. I bianconeri nel frattempo si muovono anche in entrata: occhi su Ferran Torres, calciatore spagnolo, attaccante o ala del Valencia e della nazionale Under-19 spagnola. Si tratta di un esterno d’attacco, perfetto per il 4-3-3.

INTER – Non solo il Milan, anche i nerazzurri hanno messo nel mirino Obite Evan N’Dicka, calciatore francese di origini camerunesi, difensore dell’Eintracht Francoforte. Per il vice-Handanovic, il nome è quello di Radu.

MILAN – Per il momento il club rossonero pensa a muoversi sul mercato. La dirigenza ha intenzione di mettere sul mercato tre calciatori: Musacchio, Kessie e Conti.

LAZIO – Stagione incredibile per i biancocelesti, il club prepara il rinnovo per Luis Alberto fino al 2025. Nel frattempo sul futuro di Immobile, ai microfoni i Radio Kiss Kiss, l’agente Alessandro Moggi ha ammesso: “Che Giuntoli sia un assoluto estimatore di Immobile non c’è dubbio, tant’è che voleva portarlo al Napoli quando Ciro era in uscita dal Siviglia. Mi sembra difficile pensare ad un ds che non stima un calciatore come Ciro, che è stato incredibile negli ultimi cinque anni”. Sempre il Napoli segue Tsimikas, Faraoni e Koch.

BOLOGNA – Il club rossoblu prepara un tris di acquisti, tra calciatori in grado di fare la differenza. Si tratta dei difensori Lyanco e Kolarov e dell’attaccante Favilli.

GOTZE – Il futuro del tedesco potrebbe essere in Serie A, per la “Bild” l’addio sarà inevitabile al Dortmund. Le squadre del campionato italiano fiutano l’affare.

FIORENTINA – Ritorno di fiamma in casa viola. La prossima estate previsto un nuovo assalto a Paquetà, calciatore del Milan reduce da una stagione deludente.