Calciomercato – Le bombe di Santini su Milik, Belotti e De Rossi. E la squadra di Allegri la prossima stagione

Il giornalista di 7 Gold Fabio Santini ha lanciato alcune bombe di calciomercato durante la trasmissione “Il Processo”. Si parte dal Napoli: “Arkadiusz Milik penso che difficilmente rinnoverà con il Napoli. Il Borussia Dortmund, per il centravanti polacco, è disposto ad offrire una cifra pari a 35 milioni di euro più eventuali bonus. Aurelio De Laurentiis però considera la proposta del club tedesco bassa. Il Napoli vuole Andrea Belotti. Nella trattativa con il Torino potrebbe rientrare il nuovo acquisto Andrea Petagna“.

Si passa poi al Milan: “Gianluigi Donnarumma sarà sacrificato per sanare i conti. Il nuovo allenatore rossonero dovrebbe essere Massimiliano Allegri“. Infine si parla di Roma: “Paulo Fonseca sta facendo un ottimo lavoro ma non continuerà con i giallorossi. La nuova proprietà vuole Daniele De Rossi in panchina”.