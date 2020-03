Calciomercato Genoa, ecco chi è il figlio d’arte acquistato dal Grifone

CALCIOMERCATO GENOA – In attesa di novità sulle partite rinviate nel campionato di Serie A, il Genoa si muove per il futuro e nelle ultime ore ha piazzato un colpo di calciomercato per il futuro. Il club rossoblu aveva annunciato l’arrivo di un giovane attaccante figlio d’arte proveniente dell’Est Europa, adesso è stata svelata l’identità. Si tratta di Yoan Bornosuzov, 16enne bulgaro prelevato dal Cska Sofia già nel mese di gennaio, ma ufficializzato soltanto adesso. E’ il figlio di Atanas, calciatore con alcune presenze con la Nazionale del suo paese.