Calciomercato Inter, offerta pazzesca del City: i nerazzurri ci pensano

CALCIOMERCATO INTER – Difficile pensare al calcio giocato considerando l’emergenza Coronavirus, Continuano comunque a circolare voci che riguardano i club del campionato di Serie A, in particolar modo novità sul fronte calciomercato. L’Inter dovrà far fronte agli assalti delle big per i suoi campioni, nel dettaglio il pezzo pregiato è Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona. Un altro calciatore seguito con grande attenzione è il difensore Skriniar. Secondo quanto riporta il portale inglese del Daily Express, infatti, il Manchester City avrebbe messo sul piatto 90 milioni di euro. Si tratta di un’offerta veramente stuzzicante e che potrebbe convincere i nerazzurri ad accettare. L’ultima offerta per l’ex Samp si aggirava sui 65 milioni di euro, adesso questa nuova proposta potrebbe essere veramente decisiva.