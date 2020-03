Calciomercato, l’Inter pensa ad un clamoroso blitz. Idee di Samp e Atalanta, ritorno di fiamma del Bologna

Le squadre del campionato di Serie A sono in attesa di novità per la ripresa del torneo dopo l’emergenza Coronavirus. La situazione sarà più chiara solo nei prossimi giorni, nel frattempo le dirigenze provano ad anticipare i tempi per la prossima stagione, ecco tutte le trattative di calciomercato.

INTER – Bomba dalla Spagna che riguarda il club nerazzurro. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport.es, il Bayern Monaco non eserciterà il diritto di riscatto da 90 milioni di Coutinho, pertanto il brasiliano sembra destinato a tornare al Barcellona. Sul calciatore forte l’interesse dell’Inter. Anche Chelsea e Manchester City su Lautaro Martinez. Origi potrebbe essere il vice-Lukaku. Asamoah e Biraghi verso l’addio.

LAZIO – Stefano Castagna, agente del difensore della Lazio Luiz Felipe, ha parlato dell’interesse del Barcellona: “Se ti segue il Barcellona, è un onore. Comunque il giocatore in questo momento ha la testa sulla Lazio e sullo Scudetto, una volta che si risolverà questa situazione. Il Barça è il Barça… Stanno vedendo cosa sta facendo in Italia. Per ora nessuno ha parlato con me. Grazie alla sua grande stagione, molti club stanno facendo domande su di lui, quindi non mi stupisce l’interesse del Barça”.

ATALANTA – Inserimento dell’Atalanta per Mykhailo Mudryk, attaccante esterno dello Shakhtar, classe 2001. Forte anche la concorrenza di altre squadre di Serie A.

BOLOGNA – Clamorosa novità in casa Bologna, Ibrahimovic potrebbe ancora diventare rossoblu. Lo svedese sembra destinato a lasciare il Milan dopo pochi mesi e potrebbe aiutare Mihajovic nella prossima stagione.

FIORENTINA – Il club viola bussa in casa Genoa. Sono due i calciatori nel mirino: Biraschi e Goldaniga. I rossoblu invece pensano al centrocampista Benassi.

JUVENTUS – Sampdoria e Sassuolo avrebbero chiesto informazioni per Nicolussi. Blucerchiati per il momento in vantaggio.