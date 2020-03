Calciomercato Juventus: “c’è fermento, chi vuole Sarri e chi pensa ai successori. 3 gli obiettivi di mercato”

“Buongiorno. C’è fermento in casa #Juventus. C’è chi vorrebbe un #Sarri bis e chi pensa invece a cambiare pensando soprattutto a #Guardiola o #Inzaghi. Sul mercato restano prioritari centrocampo e attacco, obiettivi: #Pogba #Tonali e #Icardi”. Con questo tweet il giornalista Paolo Paganini ha fatto il punto sulle strategie future della Juventus. In attesa di novità sulla ripresa del campionato, il club bianconero si muove per programmare la prossima stagione. C’è fermento secondo quanto riporta il telecronista, dubbi sul prossimo allenatore tra la conferma di Sarri ed i nomi di Guardiola e Inzaghi. Sul fronte acquisti gli obiettivi sono quelli che ormai circolano da mesi: Pogba, Tonali e Icardi.

