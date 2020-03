Calciomercato Juventus, il piano per prendere Icardi: la contropartita al Psg che può sbloccare l’affare

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Serie A è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, l’intenzione dei club è quella di tornare in campo nel mese di maggio e concludere la stagione entro giugno, ma è ancora presto per fare delle previsioni nonostante il leggero calo di contagi che si è verificato nella giornata di ieri. Le dirigenze nel frattempo stanno valutando le situazioni anche per il futuro, ed il momento permette di programmare le strategie sul fronte calciomercato. Si candida ad essere una sicura protagonista la Juventus, previste diverse mosse del club bianconero che potrebbe anche decidere di rinnovare l’attacco.

Il vecchio obiettivo è Mauro Icardi, il dirigente Paratici prepara il ritorno di fiamma. L’argentino non è in prima fila nelle scelte del Psg nonostante un impatto molto positivo e tanti gol già messi a segno. Il club francese può contare su un diritto di riscatto di 70 milioni di euro da versare all’Inter, sono in corso valutazioni. La carta che potrebbe convincere la squadra di Parigi arriva dalla… Juventus. Dopo il riscatto infatti, come riporta TuttoSport’, l’attaccante potrebbe essere girato proprio ai bianconeri, percorso inverso per il centrocampista Pjanic che non sta attraversando un momento entusiasmante con Sarri. Nella trattativa potrebbe rientrare anche De Sciglio. In caso di ritorno in Italia di Maurito, l’Inter incasserebbe altri 15 milioni di euro.