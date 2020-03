Calciomercato Juventus – Scatta la caccia al numero 9, tutti i nomi sul taccuino: da Icardi a Boadu

Calciomercato Juventus -‘ L’estate è ancora lontana, ma il calciomercato è sempre in movimento. Le squadre hanno già le idee chiare su dove intervenire. La Juventus, ad esempio, andrà alla ricerca di un forte numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese può fare la prima punta, segna come un centravanti puro ma non lo è. Per questo Fabio Paratici proverà a portare a Torino un bomber di razza. Andiamo a vedere tutti i nomi sul taccuino del direttore sportivo bianconero.

ICARDI

Non è un mistero che l’argentino sia in cima alle preferenze. Già trattato in diverse sessioni di mercato del passato, quella della prossima estate sembra la finestra giusta per vederlo indossare la casacca della Vecchia Signora. Il Psg, dopo un avvio spaziale, sembrava voler puntare sull’ex attaccante dell’Inter. Ora le cose sono cambiate, e di parecchio. I parigini riscatteranno Icardi per 70 milioni e lavoreranno ad uno scambio con uno tra Pjanic e Dybala.

GABRIEL JESUS

Un’altra situazione intrigante per la Juve è quella legata a Gabriel Jesus. Con il Manchester City escluso dall’Europa si aprono diversi scenari. Più giovane di Icardi e già trattato in passato, il brasiliano potrebbe lasciare l’Inghilterra per giocare le coppe. I rapporti tra i due club sono più che buoni dopo lo scambio tra Danilo e Cancelo. La Juve potrebbe avere una corsia preferenziale.

HAALAND

Sfumato la scorsa sessione invernale, il norvegese potrebbe tornare clamorosamente in lizza. Certo, la bottega del Borussia Dortmund è carissima ma ci sono delle clausole che permetterebbero di liberare l’attaccante che sta stupendo l’Europa. Il giovane bomber scandinavo potrebbe rappresentare il giusto mix di talento, sfrontatezza e una certa esperienza internazionale seppur così giovane.

GLI ALTRI

Poi ci sono le altre soluzioni. Da sempre la Juve è attenta ai giovani talenti sia nostrani che internazionali. Tra questi vengono monitorati Timo Werner del Lipsia, Moussa Dembélé del Lione, Myron Boadu dell’AZ Alkmaar, Alfredo Morelos dei Rangers di Glasgow e Thiago Magno, giovane stellina del Cruzeiro.